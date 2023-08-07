США направили Украине более $66 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи

Общий объем помощи Соединенных Штатов Украине составил $66,2 млрд с начала полномасштабного вторжения армии России, что является самой крупной суммой вложений США в союзное государство.
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"Эксперты рассматривают эту сумму как масштабные инвестиции в союзника США, которых не было, по крайней мере, со времен Второй мировой войны", - пишет издание со ссылкой на экспертов Института Брукингса.
Отмечается, что американское финансирование направлено на поставки оружия, обучение, медикаменты, генераторы и восстановление.
"Это включает в себя военную помощь на сумму более $43 млрд", - информирует издание.
В материале сравнивается общая сума помощи Украине с обязательствами США перед европейскими странами в конце Второй мировой войны. В частности, подчеркивает The Washington Post, план Маршалла с поправкой на инфляцию составил около $150 млрд. за три года.