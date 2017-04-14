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    США направили ракетный эсминец в Южно-Китайское море

    Данный шаг был предпринят на фоне повышенной напряженности в связи с действиями КНДР

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море.

    Как передает Report, об этом сообщила в пятницу пресс-служба американских ВМС.

    Данный шаг был предпринят на фоне повышенной напряженности в связи с действиями КНДР по проведению ядерных испытаний.

    "Ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония), проводит рутинные операции в Южно-Китайском море", — говорится в сообщении.

    Как заявил представитель флота Роберт Клин, данная командировка позволит экипажу получить важный опыт в осуществлении миссий в ключевых регионах.

    Восьмого апреля США направили к берегам Корейского полуострова группу кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".

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