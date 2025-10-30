Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    США нанесли удар по судну с наркотиками в Тихом океане

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 05:09
    Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили очередной катер, использовавшийся для перевозки наркотиков в Тихом океане.

    Как передает Report, об этом сообщил военный министр США Пит Хегсет в соцсети X.

    По его словам, удар по катеру, который, "по данным разведки [США], использовался для контрабанды наркотиков", был нанесен в восточной части Тихого океана. В результате были уничтожены четыре члена экипажа.

    В августе газета The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, транспортировались наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.

    США ракетный удар Тихий океан Пит Хегсет

