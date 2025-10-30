США нанесли удар по судну с наркотиками в Тихом океане

Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили очередной катер, использовавшийся для перевозки наркотиков в Тихом океане.

Как передает Report, об этом сообщил военный министр США Пит Хегсет в соцсети X.

По его словам, удар по катеру, который, "по данным разведки [США], использовался для контрабанды наркотиков", был нанесен в восточной части Тихого океана. В результате были уничтожены четыре члена экипажа.

В августе газета The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, транспортировались наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.