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    США нанесли 29 авиаударов по позициям "Исламского государства"

    Уничтожены танковые и боевые позиции террористов

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ США в коалиции с союзниками за сутки нанесли 29 авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии. Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    В Ираке удары пришлись на районы семи городов, в результате уничтожены несколько автомобилей, зданий и оборудование, принадлежащие членам группировки.

    В Сирии нанесено 11 авиаударов в районе города Кобани, уничтожены танковые и боевые позиции террористов.

    Ранее сообщалось, что большинство французских парламентариев одобрили продолжение участия страны в авиаударах по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

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