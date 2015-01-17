США нанесли 29 авиаударов по позициям "Исламского государства"

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ США в коалиции с союзниками за сутки нанесли 29 авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии. Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В Ираке удары пришлись на районы семи городов, в результате уничтожены несколько автомобилей, зданий и оборудование, принадлежащие членам группировки.

В Сирии нанесено 11 авиаударов в районе города Кобани, уничтожены танковые и боевые позиции террористов.

Ранее сообщалось, что большинство французских парламентариев одобрили продолжение участия страны в авиаударах по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.