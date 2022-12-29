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США намерены совместно с Израилем противостоять угрозам со стороны Ирана

США намерены совместно с Израилем противостоять угрозам со стороны Ирана Администрация Соединенных Штатов настроена на взаимодействие с новым правительством Израиля в ликвидации якобы имеющихся угроз со стороны Ирана.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 23:14
США намерены совместно с Израилем противостоять угрозам со стороны Ирана

Администрация Соединенных Штатов настроена на взаимодействие с новым правительством Израиля в ликвидации якобы имеющихся угроз со стороны Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Я рассчитываю на сотрудничество с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который на протяжении десятилетий является моим другом, с тем, чтобы совместно реагировать на многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются Израиль и Ближний Восток, в том числе угрозы со стороны Ирана", - отметил Байден.

По его версии, Вашингтон стремится обеспечить на Ближнем Востоке интеграцию, процветание и безопасность.

Кнессет (парламент Израиля) высказался в четверг за доверие правительству, созданному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов.

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