США намерены совместно с Израилем противостоять угрозам со стороны Ирана

Администрация Соединенных Штатов настроена на взаимодействие с новым правительством Израиля в ликвидации якобы имеющихся угроз со стороны Ирана.

Администрация Соединенных Штатов настроена на взаимодействие с новым правительством Израиля в ликвидации якобы имеющихся угроз со стороны Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Я рассчитываю на сотрудничество с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который на протяжении десятилетий является моим другом, с тем, чтобы совместно реагировать на многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются Израиль и Ближний Восток, в том числе угрозы со стороны Ирана", - отметил Байден.

По его версии, Вашингтон стремится обеспечить на Ближнем Востоке интеграцию, процветание и безопасность.

Кнессет (парламент Израиля) высказался в четверг за доверие правительству, созданному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов.