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Парламент Израиля высказался за доверие новому правительству Нетаньяху

Парламент Израиля высказался за доверие новому правительству Нетаньяху Кнессет (парламент Израиля) высказался в четверг за доверие правительству, созданному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 19:52
Парламент Израиля высказался за доверие новому правительству Нетаньяху

Кнессет (парламент Израиля) высказался в четверг за доверие правительству, созданному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе электронного голосования 63 депутата из 120 высказались за доверие новому кабмину, 54 проголосовали против.

Нетаньяху уже приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Израиля, началась присяга министров.

В новом правительстве Нетаньяху 31 министр и 5 заместителей министров. В правительственную коалицию, кроме партии "Ликуд", вошли ультраортодоксальные блоки ШАС и "Объединенный иудаизм Торы", а также ультраправые политические партии "Религиозный сионизм", "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") и "Ноам". Она контролирует 64 из 120 мест в Кнессете.

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