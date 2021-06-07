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США намерены профинансировать пополнение запасов системы ПВО Израиля

США намерены профинансировать пополнение запасов системы ПВО Израиля Администрация США работает с законодательной ветвью власти по вопросу финансирования пополнения запасов системы противовоздушной обороны Израиля "Железный купол".
Другие страны
7 июня 2021 г. 19:55
США намерены профинансировать пополнение запасов системы ПВО Израиля
Энтони Блинкен

Администрация США работает с законодательной ветвью власти по вопросу финансирования пополнения запасов системы противовоздушной обороны Израиля "Железный купол".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Мы привержены пополнению [запасов] системы "Железный купол". Министр обороны Израиля Бени Ганц был в Вашингтоне на прошлой неделе, я встречался с ним, глава Пентагона Ллойд Остин встречался с ним. - сказал он. - Мы работаем с Израилем, чтобы понять их потребности. Мы также работаем с Конгрессом по вопросу финансирования пополнения [запасов] системы. Это находится в стадии активного рассмотрения".

Ранее, как сообщала газета The Hill, 55 конгрессменов выступили в поддержку оказания Израилю дополнительной военной помощи, которая бы включала восполнение израсходованных боеприпасов "Железный купол", соответствующее письмо было направлено главе Пентагона.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ракетными ударами. По данным израильских военных, по израильским городам было выпущено из анклава не менее 4 тыс. ракет, 90% из которых были перехвачены батареями "Железного купола", в ответ армия поразила порядка 1,5 тыс. объектов в секторе. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Режим прекращения огня вступил в силу 21 мая.

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