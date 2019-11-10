США намерены оставить в Сирии до 600 своих военнослужащих

Вашингтон намерен оставить в Сирии от 500 до 600 американских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли в интервью журналистам телеканала ABC, которое вышло в эфир в воскресенье.

На вопрос о том, верно ли, что в Сирии оставят более 700 военнослужащих США, он ответил:

"Их будет меньше тысячи, это точно. Возможно, около 500. Может быть, 600. Примерно столько. Но мы не будем сообщать точную численность, поскольку мы еще не завершили анализ".