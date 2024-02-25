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США надеются в ближайшие дни согласовать сделку по заложникам в Газе

США надеются в ближайшие дни согласовать сделку по заложникам в Газе Соединенные Штаты рассчитывают, что в ближайшие дни участникам переговоров об освобождении заложников и временному прекращению огня в секторе Газа удастся прийти к окончательному согласию.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 18:46
США надеются в ближайшие дни согласовать сделку по заложникам в Газе

Соединенные Штаты рассчитывают, что в ближайшие дни участникам переговоров об освобождении заложников и временному прекращению огня в секторе Газа удастся прийти к окончательному согласию.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

"Это правда, что представители Израиля, США, Египта и Катара встретились в Париже и достигли понимания между собой о базовых очертаниях сделки по освобождению заложников и временному прекращению огня. Я не буду вдаваться в подробности, потому что переговоры все еще ведутся, детали прорабатываются. Должны будут состояться непрямые переговоры Катара и Египта с палестинской группировкой ХАМАС, потому что в конце концов это они должны будут принять решение об освобождении заложников. Эта работа ведется. Мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем прийти к твердому и окончательному согласию по этому вопросу", - сказал он.

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