США надеются в ближайшие дни согласовать сделку по заложникам в Газе

Соединенные Штаты рассчитывают, что в ближайшие дни участникам переговоров об освобождении заложников и временному прекращению огня в секторе Газа удастся прийти к окончательному согласию.

Соединенные Штаты рассчитывают, что в ближайшие дни участникам переговоров об освобождении заложников и временному прекращению огня в секторе Газа удастся прийти к окончательному согласию.

Как передает Report , об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

"Это правда, что представители Израиля, США, Египта и Катара встретились в Париже и достигли понимания между собой о базовых очертаниях сделки по освобождению заложников и временному прекращению огня. Я не буду вдаваться в подробности, потому что переговоры все еще ведутся, детали прорабатываются. Должны будут состояться непрямые переговоры Катара и Египта с палестинской группировкой ХАМАС, потому что в конце концов это они должны будут принять решение об освобождении заложников. Эта работа ведется. Мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем прийти к твердому и окончательному согласию по этому вопросу", - сказал он.