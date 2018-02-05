США начали вывод войск из Ирака

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ США начали выводить из Ирака войска после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой "Исламское государство" (ИГ), cообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Как сообщили два иракских официальных лица, возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск из Ираке впервые за три года.

Отмечается, что десятки американских солдат были перевезены из Ирака в Афганистан за последнюю неделю.