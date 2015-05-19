США начали расследование в отношении главы парламента Венесуэлы

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/Американские прокуроры проводят расследование в отношении высокопоставленных представителей властей Венесуэлы, в том числе главы парламента Диосдадо Кабельо, по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как пишет WSJ, прокуроры подозревают Кабельо и других высокопоставленных представителей в "превращении страны в глобальный хаб по обороту наркотиков и отмыванию денег". Издание ссылается на "более чем 12 людей, знакомых с расследованием". По их словам, элитное подразделение Администрации по контролю за применением законов о наркотиках в Вашингтоне и федеральные прокуроры из Нью-Йорка и Майами ведут дела, пользуясь доказательствами, предоставленными бывшими торговцами кокаином, информаторами, которые ранее были близки к венесуэльским властям, и перебежчиками из армии.

По данным источника издания в Министерстве юстиции, "главной целью расследования является президент Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо". "Существует большое количество данных, подтверждающих, что он - один из руководителей картеля, если не руководитель. Он определенно главная цель", - приводит издание слова источника из Минюста.

Представители Кабельо и других чиновников не ответили на телефонные звонки и письма с запросами комментариев, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".