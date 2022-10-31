США могут предложить ЕС ввести экспортные ограничения в отношении Китая

Представители США обсуждают с европейскими коллегами возможность усилить экспортные ограничения в отношении Китая.

Представители США обсуждают с европейскими коллегами возможность усилить экспортные ограничения в отношении Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Вашингтон считает нужным "извлечь уроки" из антироссийской санкционной политики, которую США проводят с Евросоюзом, и использовать схожие методы информационного обмена и координации в правовой сфере, чтобы "усилить совместные экспортные ограничения" в отношении КНР, сообщают источники. Обсуждение новых мер ведется накануне намеченной на декабрь встречи двустороннего Совета ЕС - США по торговле и технологиям.

На данный момент Евросоюз не согласен с американской позицией и ввиду "других обстоятельств" не планирует применять к КНР тот же подход, что к России, уточняет Bloomberg. Некоторые государства - члены настороженно относятся к попыткам Вашингтона превратить площадку в антикитайский орган и предлагают сосредоточиться на "позитивной повестке" в коммерческих отношениях США и ЕС. Но как уточнил один из собеседников агентства, есть вероятность, что фокусе внимания стран окажутся "товары, которые Пекин может использовать для укрепления своего военного потенциала". Будет ли этот вопрос подниматься в понедельник на встрече представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай с министрами торговли ЕС в Праге, пока неизвестно.