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    США могут пересмотреть льготы на импорт для Турции

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Торговый представитель Джефри Джериш заявил, что власти США пересматривают участие Турции в программе преференций для импорта (GSP). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте торгового представительства США.

    "Администрация Трампа обеспокоена соблюдением Турцией критериев для доступа к GSP, - заявил Джериш. - Мы надеемся, что Турция будет работать с нами, чтобы разрешить разногласия, которые привели к пересмотру их доступа к беспошлинному рынку США".

    В заявлении также отмечается, что Турция ввела дополнительные тарифы на $1,78 млрд на импорт из США.

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