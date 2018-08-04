США могут пересмотреть льготы на импорт для Турции

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Торговый представитель Джефри Джериш заявил, что власти США пересматривают участие Турции в программе преференций для импорта (GSP).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте торгового представительства США.

"Администрация Трампа обеспокоена соблюдением Турцией критериев для доступа к GSP, - заявил Джериш. - Мы надеемся, что Турция будет работать с нами, чтобы разрешить разногласия, которые привели к пересмотру их доступа к беспошлинному рынку США".

В заявлении также отмечается, что Турция ввела дополнительные тарифы на $1,78 млрд на импорт из США.