Трамп заявил, что США могут использовать Ирак как базу на случай действий в Сирии

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в среду во время встречи с военнослужащими США в Ираке, что Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из этой ближневосточной страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова передают американские новостные телекомпании.

"На самом деле мы могли бы использовать это в качестве отправной точки, если бы мы хотели что-то сделать в Сирии... Если мы увидим, что с ИГ происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло", - подчеркнул глава государства.