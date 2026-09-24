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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    США, Канада и союзники по НАТО готовы предоставить Украине гарантии безопасности

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 19:27
    США, Канада и союзники по НАТО готовы предоставить Украине гарантии безопасности

    США, Канада и европейские союзники по НАТО готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но лишь после достижения мирного соглашения с Россией.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    По его словам, работа над механизмом гарантий безопасности ведется в рамках "коалиции желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция.

    Он отметил, что после достижения мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня необходимо исключить возможность повторения ситуации, при которой могут начаться новые военные действия.

    Ранее страны "коалиции желающих" и США согласовали основные элементы будущей системы гарантий. Среди них - механизм мониторинга прекращения огня под руководством Вашингтона, дальнейшая поддержка украинской армии, возможность размещения многонациональных сил, а также обязательства оказать Украине помощь в случае новых военных действий в будущем.

    Марк Рютте Российско-украинский конфликт Коалиция желающих Североатлантический альянс (НАТО) Украина
    ABŞ, Kanada və NATO Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətləri verməyə hazırdır
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