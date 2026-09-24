США, Канада и союзники по НАТО готовы предоставить Украине гарантии безопасности

США, Канада и европейские союзники по НАТО готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но лишь после достижения мирного соглашения с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, работа над механизмом гарантий безопасности ведется в рамках "коалиции желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция.

Он отметил, что после достижения мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня необходимо исключить возможность повторения ситуации, при которой могут начаться новые военные действия.

Ранее страны "коалиции желающих" и США согласовали основные элементы будущей системы гарантий. Среди них - механизм мониторинга прекращения огня под руководством Вашингтона, дальнейшая поддержка украинской армии, возможность размещения многонациональных сил, а также обязательства оказать Украине помощь в случае новых военных действий в будущем.