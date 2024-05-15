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США и Япония создадут перехватчика гиперзвукового оружия

США и Япония создадут перехватчика гиперзвукового оружия США и Япония подписали соглашение о создании перехватчика гиперзвукового оружия.
Другие страны
15 мая 2024 г. 19:31
США и Япония создадут перехватчика гиперзвукового оружия

США и Япония подписали соглашение о создании перехватчика гиперзвукового оружия.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны США.

По данным ведомства, Япония будет разрабатывать ракетные двигатели и компоненты силовой установки для запуска этого перехватчика.

Как сообщает сообщила пресс-служба Пентагона, США и Япония завершили подготовку договоренностей о совместной разработке перехватчика гиперзвукового оружия и подписали их.

Напомним, что Япония и США договорились разработать новую ракету для перехвата гиперзвукового оружия в прошлом году на встрече премьер-министра Фумио Кисиды и президента Джо Байдена.

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Версия на английском языке Japan, US sign deal to develop hypersonic missile intercept system

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