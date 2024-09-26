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США и Япония провели военно-воздушные учения в районе Окинавы

США и Япония провели военно-воздушные учения в районе Окинавы Самолеты ВВС США и Воздушных сил самообороны Японии провели крупные учения вблизи японского острова Окинава.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 16:58
США и Япония провели военно-воздушные учения в районе Окинавы

Самолеты ВВС США и Воздушных сил самообороны Японии провели крупные учения вблизи японского острова Окинава.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило американское Тихоокеанское командование.

В них было задействовано 35 военных самолетов и вертолет. В частности, c американской стороны участвовали 8 истребителей пятого поколения F-22, 4 истребителя F-16 и 3 заправщика KC- 135 ВВС, 4 истребителя F/A-18 и вертолет HH-60 ВМС, а также 12 истребителей пятого поколения F-35 Корпуса морской пехоты. Японские Воздушные силы самообороны были представлены четырьмя истребителями F-15.

Как заявило командование, учения были направлены на укрепление двусторонних американо-японских возможностей по реагированию и повышение уровня тактических навыков.

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