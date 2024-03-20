США и Иордания доставили по воздуху новую партию помощи в сектор Газа

США и Иордания провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
"Центральное командование и Королевские ВВС Иордании осуществили совместную переброску гуманитарной помощи в северную часть Газы 20 марта <...> для оказания необходимой поддержки гражданскому населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта", - говорится в заявлении.
С воздуха было сброшено около 2,7 тонны продовольствия, в том числе рис, мука, молоко, макароны и консервы. Командование подчеркнуло, что США продолжают планирование следующих подобных поставок помощи.