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США и Иордания доставили по воздуху новую партию помощи в сектор Газа

США и Иордания доставили по воздуху новую партию помощи в сектор Газа США и Иордания провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа.
Другие страны
20 марта 2024 г. 17:00
США и Иордания доставили по воздуху новую партию помощи в сектор Газа

США и Иордания провели очередную операцию по доставке гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Центральное командование и Королевские ВВС Иордании осуществили совместную переброску гуманитарной помощи в северную часть Газы 20 марта <...> для оказания необходимой поддержки гражданскому населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта", - говорится в заявлении.

С воздуха было сброшено около 2,7 тонны продовольствия, в том числе рис, мука, молоко, макароны и консервы. Командование подчеркнуло, что США продолжают планирование следующих подобных поставок помощи.

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