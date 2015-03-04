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    США и Европа снимут санкции против РФ в случае полного выполнения минских договоренностей

    Вашингтон будет судить о политике России по делам, а не словам

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "США и Европа начнут откат назад своих санкций против России в случае полного выполнения минских договоренностей". Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, выступая в Конгрессе США. 

    "Вместе с тем Вашингтон будет судить о политике России по делам, а не словам", - сказала она. Нуланд добавила, что США уже начали со своими европейскими партнерами интенсивные консультации об усилении санкционного нажима на Россию в случае, если ее политика не изменится.

    Нуланд, выступая в Конгрессе, также сообщила, что решение о поставках американского летального оружия Украине не принято.

    "Вопрос продолжает рассматриваться, - сказала она. - Решение нашего президента пока не принято".

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