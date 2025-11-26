США и Беларусь обсуждают освобождение около 100 политзаключенных

США и Беларусь ведут переговоры о возможном скором освобождении по крайней мере 100 политзаключенных.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство сообщает, что Белый дом отказался от комментариев, и имена заключенных пока неизвестны. Посольство США в Минске также не ответило на запрос.

В Сентябре 2025 представитель президента США Джон Коул встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко и объявил об отмене американских санкций против "Белавиа". В ответ по просьбе президента США Дональда Трампа были освобождены 52 заключенных.