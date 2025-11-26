Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    США и Беларусь обсуждают освобождение около 100 политзаключенных

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 15:52
    США и Беларусь ведут переговоры о возможном скором освобождении по крайней мере 100 политзаключенных.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Агентство сообщает, что Белый дом отказался от комментариев, и имена заключенных пока неизвестны. Посольство США в Минске также не ответило на запрос.

    В Сентябре 2025 представитель президента США Джон Коул встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко и объявил об отмене американских санкций против "Белавиа". В ответ по просьбе президента США Дональда Трампа были освобождены 52 заключенных.

