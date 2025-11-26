США и Беларусь обсуждают освобождение около 100 политзаключенных
Другие страны
- 26 ноября, 2025
- 15:52
США и Беларусь ведут переговоры о возможном скором освобождении по крайней мере 100 политзаключенных.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Агентство сообщает, что Белый дом отказался от комментариев, и имена заключенных пока неизвестны. Посольство США в Минске также не ответило на запрос.
В Сентябре 2025 представитель президента США Джон Коул встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко и объявил об отмене американских санкций против "Белавиа". В ответ по просьбе президента США Дональда Трампа были освобождены 52 заключенных.
Последние новости
16:05
Фото
Очередная группа переселенцев прибыла в Кяльбаджар - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
16:02
Сотрудникам Министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные званияВнутренняя политика
15:52
США и Беларусь обсуждают освобождение около 100 политзаключенныхДругие страны
15:52
Азербайджанские спортсмены и тренеры награждены за успехи на Исламиаде - РАСПОРЯЖЕНИЕВнутренняя политика
15:45
Белозёров: Цифровой документооборот ускорит оформление грузовИнфраструктура
15:45
Видео
В Гонконге в жилом комплексе из-за пожара заблокированы 13 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:28
Ален Симонян: Армения фактически вышла из ОДКБ - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:15
Казахтан увеличил поставки зерна в Азербайджан в 25 разИнфраструктура
15:06