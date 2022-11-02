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США хотят исключить Иран из Комиссии ООН по положению женщин

США хотят исключить Иран из Комиссии ООН по положению женщин "Еще раз говорю всем протестующим, мы вас видим и слышим. Меня вдохновляет ваше мужество. Мы будем продолжать привлекать к ответственности иранских официальных лиц и учреждения, ответственные за насилие против протестующих".
Другие страны
2 ноября 2022 г. 22:52
США хотят исключить Иран из Комиссии ООН по положению женщин

"Еще раз говорю всем протестующим, мы вас видим и слышим. Меня вдохновляет ваше мужество. Мы будем продолжать привлекать к ответственности иранских официальных лиц и учреждения, ответственные за насилие против протестующих".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении вице-президента США Камалы Харрис по поводу протестов в Иране и Комиссии ООН по положению женщин.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать женщин Ирана, которые мирно протестуют за свои основные права: "Все люди в Иране должны иметь право на свободу выражения мнений. Власти должны прекратить насилие в отношении своих граждан".

По мнению К.Харрис, ни одно государство, систематически нарушающее права женщин, не должно играть роль в каком-либо международном органе или органе ООН, отвечающем за защиту этих же прав: "Комиссия ООН по положению женщин и ее члены занимаются "продвижением прав женщин" и "решением насущных вопросов, требующих неотложного внимания в области прав женщин". Иран продемонстрировал свою непригодность для работы в этой Комиссии отрицанием прав женщин и жестокими репрессиями против собственного народа. Поэтому сегодня Соединенные Штаты заявляют о своем намерении исключить Иран из Комиссии ООН по положению женщин".

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