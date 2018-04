США депортируют 150 боснийцев, причастных к военным преступлениям в Югославии

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Власти США намерены депортировать из страны не менее 150 боснийцев, причастных, по их данным, к военным преступлениям в бывшей Югославии, сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, американским властям удалось установить, что около 300 иммигрантов, преимущественно, боснийских сербов, при въезде в страну скрыли факт своего непосредственного участия в югославском конфликте. Один из них, к примеру, сейчас работает футбольным тренером в штате Вирджиния, еще один является сотрудником завода в штате Огайо, а четверо трудятся в казино в Лас-Вегасе (штат Невада).

Как указывает The New York Times, в середине 90-х годов 20 века более 120 тыс. боснийских беженцев подали заявки на получение американских виз. "Они должны были предоставлять информацию о прохождении военной службы и раскрывать иную информацию, которая могла свидетельствовать об их причастности к военным преступлениям. Власти США, однако, во многом полагались на честность просителей и не предпринимали должных усилий для проверки предоставляемых сведений", - отмечает The New York Times.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что иммиграционные власти США полагают, что как минимум половина из попавших под подозрение боснийцев могли принимать участие в резне в Сребренице. В июле 1995 года во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине при насильственном выселении живших в Сребренице мусульман формирования боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича расстреляли до 8 тыс. мужчин и подростков. В 2004 году ООН признала резню в Сребренице геноцидом.