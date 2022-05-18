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США дали Chevron лицензию на переговоры о будущей деятельности в Венесуэле

США дали Chevron лицензию на переговоры о будущей деятельности в Венесуэле Власти США дали американской компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Другие страны
18 мая 2022 г. 08:01
США дали Chevron лицензию на переговоры о будущей деятельности в Венесуэле

Власти США дали американской компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Минфин по согласованию с Госдепартаментом выпустил узкую лицензию, которая дает разрешение Chevron вести переговоры об условиях потенциальной будущей деятельности в Венесуэле. Она не дает разрешение на заключение каких-либо соглашений с PDVSA или любую другую деятельность с участием PDVSA или нефтяного сектора Венесуэлы", - сказал он. "Так что по сути все, что она делает, - это просто разрешает вести переговоры", - пояснил чиновник.

По его словам, в течение дня будет объявлено еще об одном решении американских властей, связанном с Венесуэлой. "Абсолютно точно ни одно из этих послаблений в давлении не приведет к росту доходов режима", - утверждал при этом представитель администрации.

Также США принимают ряд мер для поддержки диалога властей и оппозиции Венесуэлы, готовы и смягчать, и ужесточать санкции.

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