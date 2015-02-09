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    США анонсировали начало наземной операции против ИГИЛ

    Контрнаступление на ИГИЛ начнут иракские вооруженные силы при огневой поддержке союзников

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Представитель США в коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) генерал Джон Аллен объявил о скором начале наземной кампании против боевиков.

    Как передает Report, об этом военный заявил в интервью иорданскому новостному агентству Petra.

    По словам Аллена, контрнаступление на ИГИЛ начнут иракские вооруженные силы при огневой поддержке союзников. Генерал также сообщил, что инструкторы коалиции ведут подготовку иракских солдат и бойцов из числа жителей местных племен.

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