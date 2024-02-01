Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными независимо от Украины

Европейский Союз принял решение не выделять средства Венгрии, несмотря на согласование долгосрочной помощи Украине.

Европейский Союз принял решение не выделять средства Венгрии, несмотря на согласование долгосрочной помощи Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Венгрия не выполняет обязательства перед Европейским союзом, необходимые для разморозки средств.

На саммите ЕС также было одобрено выделение Украине многолетней помощи в размере 50 млрд евро. Сделка предусматривает ежегодный пересмотр условий "в случае необходимости", однако не дает права вето для Венгрии, которая ранее блокировала финансирование.