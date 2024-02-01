О нас

Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными независимо от Украины

Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными независимо от Украины Европейский Союз принял решение не выделять средства Венгрии, несмотря на согласование долгосрочной помощи Украине.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 18:00
Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными независимо от Украины

Европейский Союз принял решение не выделять средства Венгрии, несмотря на согласование долгосрочной помощи Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Венгрия не выполняет обязательства перед Европейским союзом, необходимые для разморозки средств.

На саммите ЕС также было одобрено выделение Украине многолетней помощи в размере 50 млрд евро. Сделка предусматривает ежегодный пересмотр условий "в случае необходимости", однако не дает права вето для Венгрии, которая ранее блокировала финансирование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Macarıstan üçün vəsaiti Ukraynadan asılı olmayaraq dondurulmuş vəziyyətdə qalacaq

Другие новости из категории

Парламент Венгрии назначил заседание по вопросу о приеме Швеции в НАТО на 5 февраля
Парламент Венгрии назначил заседание по вопросу о приеме Швеции в НАТО на 5 февраля
1 февраля 2024 г. 18:35
БАПОР приостановит работу до конца февраля, если не получит финансирование
БАПОР приостановит работу до конца февраля, если не получит финансирование
1 февраля 2024 г. 18:29
Протестующие фермеры в центре Брюсселя демонтировали и повредили статую XIX века
Протестующие фермеры в центре Брюсселя демонтировали и повредили статую XIX века
1 февраля 2024 г. 17:57
Австрийский канцлер: Помогаем Украине в рамках своего нейтралитета
Австрийский канцлер: Помогаем Украине в рамках своего нейтралитета
1 февраля 2024 г. 17:22
Лидеры ЕС утвердили программу помощи Украине на 50 млрд евро
Лидеры ЕС утвердили программу помощи Украине на 50 млрд евро
1 февраля 2024 г. 14:38
В Японии на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
В Японии на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
1 февраля 2024 г. 13:51
Израильская сторона освободила свыше 100 ранее задержанных палестинцев
Израильская сторона освободила свыше 100 ранее задержанных палестинцев
1 февраля 2024 г. 13:42
СМИ: В связи со стрельбой в церкви Стамбула задержаны 60 человек
СМИ: В связи со стрельбой в церкви Стамбула задержаны 60 человек
1 февраля 2024 г. 13:32
В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов
В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов
1 февраля 2024 г. 13:14
В аэропорту Кансай на западе Японии столкнулись два самолета
В аэропорту Кансай на западе Японии столкнулись два самолета
1 февраля 2024 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi