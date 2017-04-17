В Средиземном море спасены тысячи беженцев

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ За три дня корабли благотворительных организаций подняли на борт в Средиземном море 6 тысяч беженцев. Один из кораблей, спасая людей, сам едва не потерпел крушение, сообщает Report cо ссылкой на DW.

Тысячи беженцев были спасены в Средиземном море благодаря активности частных благотворительных организаций. Судно Iuventa, принадлежащее частной немецкой организации "Jugend rettet" ("Молодежь спасает"), приняло на борт столько беженцев, что потеряло управление и послало сигнал о бедствии. Cегодня к Iuventa подошел танкер, защищающий перегруженное судно от волн и ветра, сообщает агентство dpa. На Iuventa сейчас ожидают прибытие судна из Мальты, которое примет на борт беженцев и доставит их на берег.

Капитан Iuventa Кай Кальтегертнер заявил о беспрецедентном потоке беженцев на плохо оборудованных лодках. По его словам, порой на борту небольшого судна находилось 700 человек. Он сообщил и о случаях гибели людей в море.

Корабль немецкого военно-морского флота доставил в понедельник на итальянский берег 1181 спасенного в море беженца. Прибытие еще почти 1300 человек ожидается в итальянской Мессине на Сицилии. Между тем правозащитники требуют от Европейского агентства по охране внешних границ Frontex усилить взаимодействие с благотворительными организациями, спасающими беженцев в Средиземном море.