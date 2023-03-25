Спикер Госдумы России предложил запретить деятельность МУС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать поправки в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать поправки в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории России.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Учитывая международный опыт, правильно продолжить эту работу. Во-первых, необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС. Во-вторых, важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС", - написал он.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В отношении действующего президента России были выдвинуты обвинения в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения РФ в Украину.