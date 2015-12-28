Спецслужбы Марокко помогли предотвратить теракты в Европе

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Информация, предоставленная спецслужбами Марокко, помогла предотвратить несколько террористических нападений в Европе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава марокканского Центрального бюро уголовных расследований Абдельхак Хиям.

"Несколько нападений, которые недавно планировались в европейских странах, в частности, во Франции, Испании и Бельгии были предотвращены благодаря обмену важными разведданными между службами безопасности Марокко и их европейскими коллегами", - заявил глава ведомства в интервью бельгийской газете Dernière heure.

Марокканский портал Le360 отмечает, что именно информация спецслужб Марокко помогла обнаружить убежище организатора парижских терактов 13 ноября, который был ликвидирован в ходе спецоперации в столичном пригороде Сен-Дени.