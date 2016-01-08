​Спецслужбы Марокко обезвредили террористическую ячейку сторонников ИГИЛ

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Марокканские спецслужбы обезвредили сегодня крупную террористическую ячейку, состоявшую из сторонников группировки "Исламское государство", которые вели незаконную деятельность в населенном пункте Дар Буазза (близ Касабланки).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике министерства внутренних дел Марокко.

Операция была осуществлена сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Марокко и является частью превентивных усилий государства по противодействию террористическим угрозам, прежде всего, со стороны ИГ, отметили в МВД.