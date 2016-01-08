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    ​Спецслужбы Марокко обезвредили террористическую ячейку сторонников ИГИЛ

    Марокканские спецслужбы обезвредили сегодня крупную террористическую ячейку, которая вела незаконную деятельность в Дар Буазза

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Марокканские спецслужбы обезвредили сегодня крупную террористическую ячейку, состоявшую из сторонников группировки "Исламское государство", которые вели незаконную деятельность в населенном пункте Дар Буазза (близ Касабланки).

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике министерства внутренних дел Марокко.

    Операция была осуществлена сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Марокко и является частью превентивных усилий государства по противодействию террористическим угрозам, прежде всего, со стороны ИГ, отметили в МВД.

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