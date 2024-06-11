Спецслужба ФРГ предупредила о возросшей террористической угрозе в стране

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) сообщило о значительном росте угрозы терактов в стране.

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) сообщило о значительном росте угрозы терактов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава ведомства Томас Хальденванг.

"Риск атаки джихадистов уже давно не был так высок", - заявил он.

По словам Хальденванга, службы безопасности ФРГ на этом фоне активизировали работу по предотвращению терактов.

"Германия привлекает больше внимания джихадистов, чем другие европейские страны, потому что она вместе с США является одним из важнейших партнеров Израиля", - пояснил Хальденванг.

Отметим, что на прошлой неделе Федеральная прокуратура Германии задержала в аэропорту Кельн/Бонн на западе страны мужчину, подозреваемого в связях с группировкой "Исламское государство". По данным СМИ, задержанный пытался устроиться на работу охранником на мероприятиях во время чемпионата Европы, но не прошел проверку.