Спецпредставитель США по Афганистану отправится с визитом в Кабул и Доху

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с визитом Кабул, Доху и столицы других стран региона.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с визитом Кабул, Доху и столицы других стран региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепа.

"Он возобновит обсуждения относительно дальнейших перспектив с (представителями властей) Исламской Республики (Афганистан), афганскими лидерами, представителями движения "Талибан" и стран региона, чьим интересам больше всего отвечает достижение справедливого и прочного политического урегулирования, а также постоянного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в сообщении. Госдеп не уточняет, какие еще страны посетит Халилзад, информация о том, сколько продлится его зарубежная поездка, также не приводится.