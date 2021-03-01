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Спецпредставитель США по Афганистану отправится с визитом в Кабул и Доху

Спецпредставитель США по Афганистану отправится с визитом в Кабул и Доху Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с визитом Кабул, Доху и столицы других стран региона.
Другие страны
1 марта 2021 г. 07:00
Спецпредставитель США по Афганистану отправится с визитом в Кабул и Доху
Залмай Халилзад

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с визитом Кабул, Доху и столицы других стран региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепа.

"Он возобновит обсуждения относительно дальнейших перспектив с (представителями властей) Исламской Республики (Афганистан), афганскими лидерами, представителями движения "Талибан" и стран региона, чьим интересам больше всего отвечает достижение справедливого и прочного политического урегулирования, а также постоянного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в сообщении. Госдеп не уточняет, какие еще страны посетит Халилзад, информация о том, сколько продлится его зарубежная поездка, также не приводится.

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