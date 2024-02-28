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Спецпредставитель КНР посетит Россию, Украину и ряд европейских стран в марте

Спецпредставитель КНР посетит Россию, Украину и ряд европейских стран в марте Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в марте посетит Россию, Украину и ряд европейских стран.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 11:21
Спецпредставитель КНР посетит Россию, Украину и ряд европейских стран в марте

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в марте посетит Россию, Украину и ряд европейских стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса", - сказала Мао Нин.

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Версия на английском языке Special rep of China to visit Russia, Ukraine and other European countries

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