Спецпредставитель КНР посетит Россию, Украину и ряд европейских стран в марте

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в марте посетит Россию, Украину и ряд европейских стран.

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в марте посетит Россию, Украину и ряд европейских стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса", - сказала Мао Нин.