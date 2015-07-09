Спецпосланник ООН: Перемирие в Йемене может быть объявлено в течение 24 часов

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Гуманитарное перемирие в Йемене может быть объявлено "в течение ближайших суток".

Об этом, как отмечает Report, сообщил в четверг информационному агентству САБА специальный посланник генерального секретаря ООН Исмаил ульд Шейх Ахмед перед отбытием из Саны.

Мавританский дипломат сделал заявление по итогам переговоров, которые он провел с представителями йеменских политических сил. По словам ооновского эмиссара, "ему осталось согласовать со сторонами некоторые пункты соглашения о перемирии".

Как ожидается, прекращение огня вступит в силу на этой неделе и продлится вплоть до праздника Ид аль-Фитр (17 июля), который знаменует окончание мусульманского поста.