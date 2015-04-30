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    В Непале спасатели нашли подростка, проведшего под завалами 5 дней

    Число жертв произошедшего в субботу землетрясения превысило 5,5 тыс. человек

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Непальские спасатели обнаружили живого подростка, который находился пять дней под завалами разрушенного землетрясением здания в Катманду. Об это сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Согласно последним данным властей Непала, число жертв произошедшего в субботу землетрясения превысило 5,5 тыс. человек. Ранения получили более 10 тыс. человек. В столице Катманду разрушены десятки зданий.

    "Через пять дней после разрушительного землетрясения спасатели обнаружили живым 15-летнего подростка, застрявшего под тоннами завалов. Спасатели пытаются вытащить юношу из-под завалов разрушенного столичного здания", — говорится в сообщении местных властей.

    Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале утром 25 апреля. 

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