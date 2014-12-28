Спасатели: радары не видят аварийный маяк пропавшего лайнера Air Asia

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Радары Национальной поисково-спасательной службы (Basarnas) Индонезии не обнаружили сигналов аварийного радиомаяка самолета малайзийского лоукостера Air Asia, который, предположительно, потерпел крушение в водах Яванского моря, заявил глава столичного отделения Basarnas Сутрисно (Sutrisno).

"Обычно размещенный в корпусе самолета радиомаяк подает сигнал в случае (внешнего) воздействия. Если имело место такое воздействие на самолет или он попал в воду, обязательно должен быть сигнал", — цитирует его слова новостной интернет-портал Detik.com. "В случае мягкого приземления на воду сигнала не будет — за исключением случаев, когда неисправен сам маяк", — уточнил Сутрисно, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что власти Индонезии направили в район предполагаемого крушения близ индонезийских островов Бангка и Белитунг к востоку от острова Суматра самолет, два вертолета и шесть спасательных судов. "Мы серьезно подозреваем, что самолет может находиться в этих водах", — заявил представитель ВВС Индонезии Хади Чахьяанто (Hadi Tjahjanto).

Власти Малайзии, Сингапура и Австралии предложили Индонезии оказать содействие в поисковой операции. "Два самолета C130 стоят в готовности к вылету", — говорится в заявлении Управления гражданской авиации Сингапура.

Авиалайнер Airbus A320-200 компании Air Asia, совершавший рейс QZ8501 из индонезийской Сурабаи в Сингапур, пропал с диспетчерских радаров в ночь на воскресенье. По данным перевозчика, в последний раз он выходил на связь в 07.24 по местному времени (03.24 мск). На борту воздушного судна находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа, в том числе 156 граждан Индонезии, три южнокорейца, один сингапурец и по одному подданному Великобритании и Малайзии. Глава отдела по связям с общественностью Basarnas ранее заявил, что самолет столкнулся с турбулентностью, попытался изменить курс и рухнул в море.