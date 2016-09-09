Создатель Zara потеснил Билла Гейтса с первого места в рейтинге Forbes

Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Основатель холдинга Inditex, в который входят бренды Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, Амансио Ортега стал лидером в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes, обогнав сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

Как передает Report, по состоянию на 22.05 Ортега занимал в списке первое место, а его состояние оценивалось в $78 млрд. Состояние Билла Гейтса, по оценке Forbes, достигало $77,7 млрд. Рейтинг обновляется в режиме реального времени и учитывает данные биржевых торгов.