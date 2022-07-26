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Совместный координационный центр по зерну в Стамбуле откроется 27 июля

Совместный координационный центр по зерну в Стамбуле откроется 27 июля Совместный координационный центр по безопасной транспортировке зерна с Украины откроется в Стамбуле 27 июля.
Другие страны
26 июля 2022 г. 15:31
Совместный координационный центр по зерну в Стамбуле откроется 27 июля

Совместный координационный центр по безопасной транспортировке зерна с Украины откроется в Стамбуле 27 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Турции.

"На церемонии открытия центра выступит министр национальной обороны Турции Хулуси Акар", - говорится в сообщении.

15.00

Совместный координационный центр приступил к работе в Стамбуле в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"В соответствии с положениями Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины начал свою работу совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле", - отметили в российском военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, 26 июля в Стамбул прибудет передовая группа российских экспертов, они начнут работать в четырехстороннем формате. "Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк. Главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода инициативы на этап практической реализации", - отметили в военном ведомстве, подчеркнув, что деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Минобороны РФ.

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Версия на английском языке Joint coordination center on grain starts operations in Istanbul

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