​Советник Трампа по России Моррисон покидает пост

Ведущий специалист Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам, связанным с Россией, Тим Моррисон покидает пост.

Как передает Report, об этом в четверг, 31 октября, сообщает Washigton Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что сегодня он должен дать показания в конгрессе, которые могут предотвратить возможный импичмент президента США Дональда Трампа.

Известно, что на своем посту Моррисон заменил Фиону Хилл. Теперь же эту должность займет помощник заместителя госсекретаря по Ираку и Ирану Эндрю Пик.