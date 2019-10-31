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Советник Трампа по России Моррисон покидает пост

​Советник Трампа по России Моррисон покидает пост

Ведущий специалист Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам, связанным с Россией, Тим Моррисон покидает пост.

Как передает Report, об этом в четверг, 31 октября, сообщает Washigton Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что сегодня он должен дать показания в конгрессе, которые могут предотвратить возможный импичмент президента США Дональда Трампа.

Известно, что на своем посту Моррисон заменил Фиону Хилл. Теперь же эту должность займет помощник заместителя госсекретаря по Ираку и Ирану Эндрю Пик.

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