Советник президента: Трамп хочет ужесточить правила въезда в США иностранным гражданам

© EPA UPG

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В администрации президента США Дональда Трампа считают, что нужно ужесточить правила въезда в США иностранным гражданам.

Как сообщает Report, об этом в эфире ABC заявил советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

"Это то, на что мы смотрим ... как защитить американцев лучше, как обеспечить, чтобы мы знали, кто эти люди. Если вы не можете эффективно проверять людей, чтобы узнать, кто въезжает в вашу страну, вам не следует разрешать им приезжать", – отметил он.

Макмастер подчеркнул, что нужно на международном уровне усложнить возможность передвижения для террористов. И первым таким шагом он назвал улучшение системы проверки и совершенствование системы обмена информации между правительствами.

Советник Трампа также подтвердил, что в Белом доме обсуждали ужесточение миграционной политики в связи с терактом в Лондоне.