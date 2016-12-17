Советник Меркель выяснит в США позицию Трампа в отношении России

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель направит в начале следующей недели в США советника по внешней политике и безопасности Кристофа Хойсгена для выяснения внешнеполитического курса избранного президента Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В Нью-Йорке Хойсген встретится с Майклом Флинном, который в администрации Трампа будет советником президента по национальной безопасности. Ожидается, что основной темой их встречи станут отношения новой администрации США с НАТО, Россией и Ближним Востоком.

Как отмечает издание, Хойсген известен своей критикой в адрес президента РФ Владимира Путина. Флинн же ранее высказывался за развитие отношений с Москвой, что вызывает беспокойство Германии по вопросу антироссийских санкций.

Также Германию интересует позиция избранного президента США в отношении НАТО и Израиля. Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что США платят за НАТО больше, чем все остальные члены альянса, это положение дел, по его мнению, должно быть изменено.