Советник Байдена по нацбезопасности провел встречу с преемником от Трампа

Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел первую встречу со своим преемником Майком Уолтцем.

Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел первую встречу со своим преемником Майком Уолтцем.

Как передает Report , об этом сообщает портал Axios.

По словам его источников, встреча состоялась ранее на этой неделе. Она была первой после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить Уолтца своим помощником по национальной безопасности.

В публикации уточняется, что "Салливан и Уолтц обсудили ряд вопросов национальной безопасности и внешней политики, включая войну в Газе и тему заложников ХАМАС".

Салливан 13 ноября на брифинге в Белом доме сообщил, что при передаче дел предупредит Уолтца об угрозах, связанных с продолжающейся войной в Украине, а также исходящих от Ирана и Китая.