О нас

Советник Байдена по нацбезопасности провел встречу с преемником от Трампа

Советник Байдена по нацбезопасности провел встречу с преемником от Трампа Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел первую встречу со своим преемником Майком Уолтцем.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 22:16
Советник Байдена по нацбезопасности провел встречу с преемником от Трампа

Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел первую встречу со своим преемником Майком Уолтцем.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.

По словам его источников, встреча состоялась ранее на этой неделе. Она была первой после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить Уолтца своим помощником по национальной безопасности.

В публикации уточняется, что "Салливан и Уолтц обсудили ряд вопросов национальной безопасности и внешней политики, включая войну в Газе и тему заложников ХАМАС".

Салливан 13 ноября на брифинге в Белом доме сообщил, что при передаче дел предупредит Уолтца об угрозах, связанных с продолжающейся войной в Украине, а также исходящих от Ирана и Китая.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi