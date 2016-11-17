Советник Асада: Дамаск готов открыть каналы связи с США

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сирия готова "открыть каналы связи" с Соединенными Штатами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделала в Дамаске советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

По ее словам, для возобновления контактов с Вашингтоном имеются "поощрительные сигналы".

"В Дамаске надеются, что политика новой администрации США будет разумной и взвешенной, принимая во внимания тот исторический момент, который переживает мир", - отметила Б.Шаабан.

"Конечно, мы пока не делаем выводов, а наблюдаем и анализируем, но до сих пор сигналы поступают положительные", - указала советник президента. По ее словам, "сирийцы хотят единственного, чтобы не было вмешательства в их дела".

"Сирия стремится к хорошим отношениям со всеми государствами при соблюдении национальных интересов и принципов", - подчеркнула Шаабан.