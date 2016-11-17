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    Советник Асада: Дамаск готов открыть каналы связи с США

    Бусейна Шаабан: Для возобновления контактов с Вашингтоном имеются поощрительные сигналы

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сирия готова "открыть каналы связи" с Соединенными Штатами.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделала в Дамаске советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

    По ее словам, для возобновления контактов с Вашингтоном имеются "поощрительные сигналы".

    "В Дамаске надеются, что политика новой администрации США будет разумной и взвешенной, принимая во внимания тот исторический момент, который переживает мир", - отметила Б.Шаабан.

    "Конечно, мы пока не делаем выводов, а наблюдаем и анализируем, но до сих пор сигналы поступают положительные", - указала советник президента. По ее словам, "сирийцы хотят единственного, чтобы не было вмешательства в их дела".

    "Сирия стремится к хорошим отношениям со всеми государствами при соблюдении национальных интересов и принципов", - подчеркнула Шаабан.

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