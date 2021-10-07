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Совет ООН по правам человека высказался за назначение спецдокладчика по Афганистану

Совет ООН по правам человека высказался за назначение спецдокладчика по Афганистану Совет ООН по правам человека (СПЧ) постановил назначить спецдокладчика по Афганистану. Он уполномочен информировать СПЧ о ситуации в области прав и свобод в стране и давать рекомендации по ее улучшению.
Другие страны
7 октября 2021 г. 21:26
Совет ООН по правам человека высказался за назначение спецдокладчика по Афганистану

Совет ООН по правам человека (СПЧ) постановил назначить спецдокладчика по Афганистану. Он уполномочен информировать СПЧ о ситуации в области прав и свобод в стране и давать рекомендации по ее улучшению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на 48-й сессии СПЧ в Женеве по инициативе государств Евросоюза.

В документе отмечается, что спецдокладчик будет назначен "сроком на один год для наблюдения за ситуацией в области прав человека [в Афганистане] по мере ее развития". Ему предписано информировать Совет о положении в этой сфере, давать рекомендации по улучшению ситуации. Кроме того, он будет "запрашивать, получать и изучать информацию от всех соответствующих заинтересованных сторон" в сфере прав человека и "принимать меры". Спецдокладчик должен будет представить письменный доклад СПЧ на его 51-й сессии в 2022 году и Генеральной Ассамблее ООН - на ее 77-й ежегодной сессии.

За принятие резолюции на сессии проголосовали 28 из 47 стран, входящих в Совет. Среди них - страны ЕС, Армения, Индия и Украина. Против высказались пять государств: Венесуэла, Китай, Пакистан, Россия и Эритрея. Четырнадцать государств, в том числе Куба и Узбекистан, воздержались.

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