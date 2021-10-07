Совет ООН по правам человека высказался за назначение спецдокладчика по Афганистану

Совет ООН по правам человека (СПЧ) постановил назначить спецдокладчика по Афганистану. Он уполномочен информировать СПЧ о ситуации в области прав и свобод в стране и давать рекомендации по ее улучшению.

Совет ООН по правам человека (СПЧ) постановил назначить спецдокладчика по Афганистану. Он уполномочен информировать СПЧ о ситуации в области прав и свобод в стране и давать рекомендации по ее улучшению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на 48-й сессии СПЧ в Женеве по инициативе государств Евросоюза.

В документе отмечается, что спецдокладчик будет назначен "сроком на один год для наблюдения за ситуацией в области прав человека [в Афганистане] по мере ее развития". Ему предписано информировать Совет о положении в этой сфере, давать рекомендации по улучшению ситуации. Кроме того, он будет "запрашивать, получать и изучать информацию от всех соответствующих заинтересованных сторон" в сфере прав человека и "принимать меры". Спецдокладчик должен будет представить письменный доклад СПЧ на его 51-й сессии в 2022 году и Генеральной Ассамблее ООН - на ее 77-й ежегодной сессии.

За принятие резолюции на сессии проголосовали 28 из 47 стран, входящих в Совет. Среди них - страны ЕС, Армения, Индия и Украина. Против высказались пять государств: Венесуэла, Китай, Пакистан, Россия и Эритрея. Четырнадцать государств, в том числе Куба и Узбекистан, воздержались.