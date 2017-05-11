Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Совет Европейского Союза утвердил решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима. Как сообщает Report, законодательный акт Европейского парламента и Совета был утвержден без обсуждения в соответствии с повесткой дня. В нем говорится об "освобождении от виз граждан ЕС во время поездок в Украину и украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС".

Теперь граждане Украины могут оставаться в странах Евросоюза без виз на протяжении 90 дней.