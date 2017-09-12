Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДР

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующая резолюция 2375 была принята единогласно в понедельник вечером по времени Нью-Йорка (в ночь на вторник по бакинскому времени).

Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. КНДР также не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.

В резолюции отмечаются готовность СБ ООН "поддержать шестисторонние переговоры" и призыв к их возобновлению. СБ также приветствует усилия государств "способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог", не отмечая конкретных инициатив.

Документ в такой редакции делегация США распространила лишь в воскресенье вечером. Изначально США готовили набор более жестких мер по КНДР, вплоть до полного нефтяного эмбарго и введения санкций в отношении лидера страны Ким Чен Ына.