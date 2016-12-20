Совбез ООН признал терактом убийство российского посла в Турции

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН признал терактом убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и призвал наказать его исполнителей, передает Report.

«Члены Совета Безопасности самым серьезным образом осудили террористическую атаку 19 декабря в Анкаре, Турции, в результате которой был убит посол Российской Федерации»,— приводит «РИА Новости» выдержку из заявления для прессы.

Генсекретарь ООН Пан Ги Мун также выразил «глубокие соболезнования семье посла Карлова, правительству и народу Российской Федерации». Он назвал убийство посла России «бессмысленным актом терроризма», подчеркнув, что «не может быть оправдания атак на дипломатический персонал и мирных жителей».