Совбез ООН настоял на продолжении межливийских переговоров в Женеве

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН поддержал возобновление переговоров по урегулированию ливийского кризиса на следующей неделе в Женеве и призвал все стороны принять в нем участие, пригрозив санкциями тем, кто дестабилизирует обстановку в стране. В принятом в субботу заявлении для печати члены СБ приветствовали первый раунд диалога, который состоялся 14-15 января, и отметили усилия спецпредставителя генерального секретаря ООН Бернардино Леона, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Члены Совета Безопасности похвалили тех, кто принял участие в переговорах, нацеленных на поиск путей урегулирования кризисов в Ливии в области политики, безопасности и госуправления, - говорится в заявлении. - Члены Совета Безопасности поддержали проведение еще одного раунда переговоров в Женеве на следующей неделе и решительно призвали всех ливийских игроков принять в нем участие".

В СБ подчеркнули, что у внутреннего конфликта в Ливии нет "военного решения" и настояли на том, чтобы стороны "прекратили боевые действия и создали мирные и благоприятные условия для исчерпывающего диалога". В этой связи страны-члены Совбеза приветствовали объявленное 16 января перемирие.

Члены Совета также предупредили, что специально созданный комитет "готов ввести санкции против тех, кто угрожает миру, стабильности и безопасности Ливии, а также подрывает успешное преодоление /страной/ политического переходного периода".