Генсек: Совбез ООН может сделать больше для защиты мирных жителей во время конфликтов

ООН может сделать гораздо больше для того, чтобы стороны соблюдали международное право.

Как передает Report со ссылкой на сайт ООН, об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном защите мирного населения в условиях конфликта.

По его словам, только в Афганистане, Ираке, Мали, Сомали, Южном Судане и Йемене в прошлом году зарегистрировано 22 800 погибших и раненых из числа гражданских лиц. Особенно велики потери, когда бои с применением взрывоопасного оружия ведутся в плотно населенных городских районах, добавил генсек.

А.Гутерриш подчеркнул, что работать нужно, в первую очередь, на национальному уровне. Он выделил три направления. Во-первых, нужно создать четкую национальную структуру, отвечающую за защиту гражданского населения в условиях конфликта. Во-вторых, гуманитарные организации должны поддерживать регулярный контакт с неправительственными вооруженными группами, чтобы добиться доступа к нуждающимся в помощи и убедить членов таких групп в необходимости соблюдать международное право. И последнее – привлекать к ответственности виновных в серьезных нарушениях.

Генсек добавил, что для выполнения этих рекомендаций государствам потребуется финансовая и техническая поддержка, которую может обеспечить Совет Безопасности.

Он призвал государства-члены ООН, поставляя оружие другим, учитывать степень уважения прав человека и международного гуманитарного права.