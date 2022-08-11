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Соучредитель шведской Amnesty International покинул организацию из-за отчета о ВСУ

Соучредитель шведской Amnesty International покинул организацию из-за отчета о ВСУ Соучредитель Amnesty International в Швеции Пер Вестберг объявил о выходе из организации из-за несогласия с отчетом об украинских военных.
Другие страны
11 августа 2022 г. 08:22
Соучредитель шведской Amnesty International покинул организацию из-за отчета о ВСУ

Соучредитель Amnesty International в Швеции Пер Вестберг объявил о выходе из организации из-за несогласия с отчетом об украинских военных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Вестберг выступил с критикой отчета об Украине. Он решил покинуть правозащитную организацию после почти 60 лет работы в ней.

"Я являюсь членом организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty относительно войны в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", - сказал он.

Пер Вестберг был одним из соучредителей шведского отдела Amnesty International, который образовался в 1963 году.

Напомним, 4 августа правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором обвинила Вооруженные силы Украины в создании баз вблизи школ и больниц.

Доклад жестоко раскритиковали в Украине и мире. В частности, Владимир Зеленский заявил, что правозащитники попытались перенести ответственность за российские преступления на Украину.

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук решила уволиться, заявив, что данный отчет стал пропагандистским подарком для Москвы.

Позже Amnesty International извинилась

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Версия на азербайджанском языке “Amnesty International” yaradıcılarından biri qərəzli hesabatdan sonra istefa verib

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