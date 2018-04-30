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    Сотрудник посольства США в Исламабаде сбил мотоциклиста второй раз за месяц

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Два мотоциклиста получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобиля второго секретаря посольства США в Исламабаде. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, авария произошла в ночь на понедельник.

    Пострадавшие мотоциклисты доставлены в Институт медицинских наук Пакистана. На американского дипломата составлен протокол, он отпущен из полицейского участка. На данный момент нет ясности, кто стал виновником ДТП. 

    "Будет проведено расследование, виновные в ДТП будут наказаны по всей строгости закона", - отметили в полиции.

    Ранее в этом месяце военный атташе посольства США сбил мотоцикл 20-летнего пакистанца. Дипломат двигался с превышением скорости и попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.

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