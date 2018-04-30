Сотрудник посольства США в Исламабаде сбил мотоциклиста второй раз за месяц

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Два мотоциклиста получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобиля второго секретаря посольства США в Исламабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, авария произошла в ночь на понедельник.

Пострадавшие мотоциклисты доставлены в Институт медицинских наук Пакистана. На американского дипломата составлен протокол, он отпущен из полицейского участка. На данный момент нет ясности, кто стал виновником ДТП.

"Будет проведено расследование, виновные в ДТП будут наказаны по всей строгости закона", - отметили в полиции.

Ранее в этом месяце военный атташе посольства США сбил мотоцикл 20-летнего пакистанца. Дипломат двигался с превышением скорости и попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.